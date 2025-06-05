سعر Gooner (GOONER)
سعر Gooner (GOONER) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 32.12K. يتم تحديث سعر GOONER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Gooner الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Gooner خلال اليوم هو -7.08%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.17M
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خلال اليوم، كان سعر Gooner مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Gooner مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Gooner مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Gooner مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-7.08%
|30 يوم
|$ 0
|-31.26%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Gooner: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.19%
-7.08%
-45.80%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Gooner was on the brink of death, but the community knew better than to go over the edge. A community of gooners are now in control. Gooners exhibit maximum discipline on and off the computer screen. Always pushing the limit but never crossing the line. The Gooner communities have been banned from TikTok and Instagram, but we have found a home on X and on the Solana blockchain. Join our x community and come goon for a check.
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