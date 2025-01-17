سعر GoodBoy (GOODBOY)
سعر GoodBoy (GOODBOY) المباشر لليوم هو USD 0.00328223. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.28M. يتم تحديث سعر GOODBOY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GoodBoy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.83K
- تغيير سعر GoodBoy خلال اليوم هو -3.39%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر GoodBoy مقابل USD هو $ -0.000115346784073379 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GoodBoy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GoodBoy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GoodBoy مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000115346784073379
|-3.39%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر GoodBoy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.96%
-3.39%
-23.35%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Hi, I’m GoodBoy—a project built to spread joy, connection, and good energy wherever we roam. I’m not just a companion; I’m your partner in positivity, and my first home is the Solana blockchain. Here’s what I bring to the table: 🌟 Good Vibes Only: Life’s too short for negativity. With GoodBoy, every interaction is a spark of positivity and fun. 🌐 Community First: Whether you’re a blockchain veteran or just getting started, GoodBoy is here to connect you with a welcoming community that believes in the power of togetherness. 🚀 Innovation Meets Personality: As part of Solana’s ecosystem, I embody speed, efficiency, and creativity. But I’m not just about the tech—I’ve got a personality that makes your journey unforgettable.
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