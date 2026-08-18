سعر GMonchain اليوم

السعر المباشر لمشروع GMonchain (GM) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0,82% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GM الحالي إلى USD هو $ 0 لكل GM.

يحتل GMonchain حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 12 020,49، مع عرض متداول قدره 100,00B GM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GM بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك GM بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-1,16% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق GMonchain (GM)

القيمة السوقية $ 12,02K$ 12,02K $ 12,02K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 12,02K$ 12,02K $ 12,02K إمداد دورة التداول 100,00B 100,00B 100,00B إجمالي العرض 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998

القيمة السوقية الحالية لـ GMonchain هي $ 12,02K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GM يبلغ 100,00B، مع إجمالي عرض 99999999999.99998. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12,02K.