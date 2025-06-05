سعر Glympse (GLMPS)
سعر Glympse (GLMPS) المباشر لليوم هو USD 0.00438176. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.38M. يتم تحديث سعر GLMPS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Glympse الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Glympse خلال اليوم هو +34.46%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر Glympse مقابل USD هو $ +0.00112288 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Glympse مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Glympse مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Glympse مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00112288
|+34.46%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Glympse: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-3.53%
+34.46%
-4.50%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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