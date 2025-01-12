سعر Glub (GLUB)
سعر Glub (GLUB) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.78K. يتم تحديث سعر GLUB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Glub الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 421.37
- تغيير سعر Glub خلال اليوم هو -5.37%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 822.56M
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خلال اليوم، كان سعر Glub مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Glub مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Glub مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Glub مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.37%
|30 يوم
|$ 0
|-33.48%
|60 يوم
|$ 0
|-26.25%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Glub: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.44%
-5.37%
-14.92%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Glub is a memecoin on the Solana network that was created for Glub enjoyers of all shapes and sizes. You glub, he glubs, she glubs, we all glub. Glub.
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