معلومات سعر Glidr (GLIDR) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 24 ساعة منخفض $ 1.19 $ 1.19 $ 1.19 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 24 ساعة مرتفع $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 عالية طوال الوقت $ 1.24$ 1.24 $ 1.24 أدنى سعر $ 1.083$ 1.083 $ 1.083 تغير السعر (1 ساعة) -0.81% تغير السعر (1يوم) -0.07% تغير السعر (7 أيام) -0.62% تغير السعر (7 أيام) -0.62%

سعر Glidr (GLIDR) في الوقت الحقيقي هو $1.18. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول GLIDR بين أدنى سعر $ 1.16 وأعلى سعر $ 1.19، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـGLIDR على الإطلاق هو $ 1.24، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 1.083.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير GLIDR -0.81% على مدار الساعة الماضية، -0.07% على مدار 24 ساعة، و -0.62% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Glidr (GLIDR)

القيمة السوقية $ 32.96M$ 32.96M $ 32.96M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 117.92M$ 117.92M $ 117.92M إمداد دورة التداول 27.96M 27.96M 27.96M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Glidr هي $ 32.96M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GLIDR يبلغ 27.96M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 117.92M.