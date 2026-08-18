سعر Gitnull اليوم

السعر المباشر لمشروع Gitnull (GNULL) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GNULL الحالي إلى USD هو $ 0 لكل GNULL.

يحتل Gitnull حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 21,819، مع عرض متداول قدره 100.00B GNULL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GNULL بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك GNULL بمقدار -0.06% خلال الساعة الماضية و-0.66% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Gitnull (GNULL)

القيمة السوقية $ 21.82K$ 21.82K $ 21.82K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 21.82K$ 21.82K $ 21.82K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Gitnull هي $ 21.82K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GNULL يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 21.82K.