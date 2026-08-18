سعر Giggle Cat اليوم

السعر المباشر لمشروع Giggle Cat (GICAT) اليوم هو $ 0.00234646، مع تغير بنسبة 0.25% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GICAT الحالي إلى USD هو $ 0.00234646 لكل GICAT.

يحتل Giggle Cat حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 234,643، مع عرض متداول قدره 100.00M GICAT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GICAT بين $ 0.0023134 (أدنى) و$ 0.00235766 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00775449، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00214368.

على المدى القصير، تحرك GICAT بمقدار -0.02% خلال الساعة الماضية و-6.48% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 22.12.

معلومات سوق Giggle Cat (GICAT)

القيمة السوقية $ 234.64K$ 234.64K $ 234.64K الحجم (24 ساعة) $ 22.12$ 22.12 $ 22.12 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 234.64K$ 234.64K $ 234.64K إمداد دورة التداول 100.00M 100.00M 100.00M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Giggle Cat هي $ 234.64K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 22.12. العرض المتداول لـ GICAT يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 234.64K.