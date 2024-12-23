سعر Geyser (GYSR)
سعر Geyser (GYSR) المباشر لليوم هو USD 0.03285923. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 319.74K. يتم تحديث سعر GYSR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Geyser الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.17K
- تغيير سعر Geyser خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 9.73M
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خلال اليوم، كان سعر Geyser مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Geyser مقابل USD هو $ +0.0030420450 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Geyser مقابل USD هو $ -0.0047596298 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Geyser مقابل USD هو $ -0.00865119845571463 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +0.0030420450
|+9.26%
|60 يوم
|$ -0.0047596298
|-14.48%
|90 يوم
|$ -0.00865119845571463
|-20.84%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Geyser: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-19.26%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is GYSR? GYSR is an open platform for on-chain incentives. As both a developer tool and an investment platform, GYSR is a crossroads for activity in decentralized finance. It makes yield farming and token distribution easier, more accessible, and safer for both the creator and the investor.
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