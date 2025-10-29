معلومات سعر Get Out Frog (GOF) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.37% تغير السعر (1يوم) -3.30% تغير السعر (7 أيام) -8.17% تغير السعر (7 أيام) -8.17%

سعر Get Out Frog (GOF) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول GOF بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـGOF على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير GOF -0.37% على مدار الساعة الماضية، -3.30% على مدار 24 ساعة، و -8.17% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Get Out Frog (GOF)

القيمة السوقية $ 20.20K$ 20.20K $ 20.20K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 20.20K$ 20.20K $ 20.20K إمداد دورة التداول 975.00T 975.00T 975.00T إجمالي العرض 975,000,000,000,000.0 975,000,000,000,000.0 975,000,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Get Out Frog هي $ 20.20K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GOF يبلغ 975.00T، مع إجمالي عرض 975000000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 20.20K.