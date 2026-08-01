سعر GEOM اليوم

السعر المباشر لمشروع GEOM (GEOM) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 18.31% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GEOM الحالي إلى USD هو $ 0 لكل GEOM.

يحتل GEOM حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 245,874، مع عرض متداول قدره 948.51M GEOM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GEOM بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00149508، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك GEOM بمقدار -0.03% خلال الساعة الماضية و-65.72% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 28.08K.

معلومات سوق GEOM (GEOM)

القيمة السوقية $ 245.87K$ 245.87K $ 245.87K الحجم (24 ساعة) $ 28.08K$ 28.08K $ 28.08K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 258.90K$ 258.90K $ 258.90K إمداد دورة التداول 948.51M 948.51M 948.51M إجمالي العرض 998,760,615.727463 998,760,615.727463 998,760,615.727463

القيمة السوقية الحالية لـ GEOM هي $ 245.87K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 28.08K. العرض المتداول لـ GEOM يبلغ 948.51M، مع إجمالي عرض 998760615.727463. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 258.90K.