معلومات سعر Genopets (GENE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00699095 $ 0.00699095 $ 0.00699095 24 ساعة منخفض $ 0.00730234 $ 0.00730234 $ 0.00730234 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00699095$ 0.00699095 $ 0.00699095 24 ساعة مرتفع $ 0.00730234$ 0.00730234 $ 0.00730234 عالية طوال الوقت $ 37.83$ 37.83 $ 37.83 أدنى سعر $ 0.00512048$ 0.00512048 $ 0.00512048 تغير السعر (1 ساعة) +0.07% تغير السعر (1يوم) -1.43% تغير السعر (7 أيام) +4.02% تغير السعر (7 أيام) +4.02%

سعر Genopets (GENE) في الوقت الحقيقي هو $0.00705439. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول GENE بين أدنى سعر $ 0.00699095 وأعلى سعر $ 0.00730234، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـGENE على الإطلاق هو $ 37.83، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00512048.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير GENE +0.07% على مدار الساعة الماضية، -1.43% على مدار 24 ساعة، و +4.02% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Genopets (GENE)

القيمة السوقية $ 600.89K$ 600.89K $ 600.89K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 705.44K$ 705.44K $ 705.44K إمداد دورة التداول 85.18M 85.18M 85.18M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Genopets هي $ 600.89K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GENE يبلغ 85.18M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 705.44K.