سعر Genius Token اليوم

السعر المباشر لمشروع Genius Token (POCK) اليوم هو $ 0.00234665، مع تغير بنسبة 1.67% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل POCK الحالي إلى USD هو $ 0.00234665 لكل POCK.

يحتل Genius Token حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2,083,146، مع عرض متداول قدره 887.71M POCK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول POCK بين $ 0.00227123 (أدنى) و$ 0.00237337 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00742828، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك POCK بمقدار -0.08% خلال الساعة الماضية و+5.36% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 4.52K.

معلومات سوق Genius Token (POCK)

القيمة السوقية $ 2.08M$ 2.08M $ 2.08M الحجم (24 ساعة) $ 4.52K$ 4.52K $ 4.52K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.34M$ 2.34M $ 2.34M إمداد دورة التداول 887.71M 887.71M 887.71M إجمالي العرض 997,600,859.289706 997,600,859.289706 997,600,859.289706

القيمة السوقية الحالية لـ Genius Token هي $ 2.08M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 4.52K. العرض المتداول لـ POCK يبلغ 887.71M، مع إجمالي عرض 997600859.289706. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.34M.