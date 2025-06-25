سعر geeked (GEEKED)
سعر geeked (GEEKED) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 32.07K. يتم تحديث سعر GEEKED مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق geeked الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر geeked خلال اليوم هو -44.40%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.70M
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خلال اليوم، كان سعر geeked مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر geeked مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر geeked مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر geeked مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-44.40%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر geeked: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-5.64%
-44.40%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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