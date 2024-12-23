سعر Gameflip (FLP)
سعر Gameflip (FLP) المباشر لليوم هو USD 0.00865999. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 488.42K. يتم تحديث سعر FLP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Gameflip الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 119.02
- تغيير سعر Gameflip خلال اليوم هو -0.29%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 56.40M
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خلال اليوم، كان سعر Gameflip مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Gameflip مقابل USD هو $ +0.0003505607 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Gameflip مقابل USD هو $ +0.0003591852 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Gameflip مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.29%
|30 يوم
|$ +0.0003505607
|+4.05%
|60 يوم
|$ +0.0003591852
|+4.15%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Gameflip: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.29%
+1.88%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The new decentralized ecosystem is founded by Gameflip, a venture-backed technology company which operates a robust digital goods marketplace with millions of users. Gameflip is a corporation based in Silicon Valley, California, USA. The company is managed by gaming industry experts with decades of combined experience, and funded by top tier venture capital investors. Established in 2014, Gameflip has already been at the forefront addressing the largely unmet demand for liquidity for digital goods.
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