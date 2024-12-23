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سعر Gameflip (FLP) المباشر لليوم هو USD 0.00865999 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 488.42K . يتم تحديث سعر FLP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Gameflip الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 119.02 - تغيير سعر Gameflip خلال اليوم هو -0.29% - لديه عرض متداول بقيمة USD 56.40M

أداء سعر Gameflip (FLP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Gameflip مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Gameflip مقابل USD هو $ +0.0003505607 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Gameflip مقابل USD هو $ +0.0003591852 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Gameflip مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.29% 30 يوم $ +0.0003505607 +4.05% 60 يوم $ +0.0003591852 +4.15% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Gameflip (FLP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Gameflip: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00865558$ 0.00865558 $ 0.00865558 24 ساعة مرتفع $ 0.00871188$ 0.00871188 $ 0.00871188 عالية طوال الوقت $ 0.268295$ 0.268295 $ 0.268295 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.29% تغير السعر (7 أيام) +1.88%

معلومات سوق Gameflip (FLP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: