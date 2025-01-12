سعر GameBoy (GBOY)
سعر GameBoy (GBOY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 27.89K. يتم تحديث سعر GBOY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GameBoy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.88K
- تغيير سعر GameBoy خلال اليوم هو +4.67%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 996.00M
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خلال اليوم، كان سعر GameBoy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GameBoy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GameBoy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GameBoy مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+4.67%
|30 يوم
|$ 0
|-8.07%
|60 يوم
|$ 0
|-83.37%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر GameBoy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.17%
+4.67%
+13.53%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The project is to bring to life 3 decades of gaming culture into a proof of Nostalgia. NFT’s will be dropping at the end of the month + mint, previews available on X and Telegram.. PvP (Player vs Player) Gaming is being developed by a developer to allow players to connect their wallets via a smart contract holding funds and winners of the game takes winnings, with a small fee to create revenue and drive the project forwards, creating real utility.
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