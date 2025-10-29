معلومات سعر Gama Token (GAMA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.764393 24 ساعة منخفض $ 0.764393 24 ساعة مرتفع $ 0.764393 عالية طوال الوقت $ 0.873173 أدنى سعر $ 0.585643 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) 0.00% تغير السعر (7 أيام) 0.00%

سعر Gama Token (GAMA) في الوقت الحقيقي هو $0.764393. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول GAMA بين أدنى سعر $ 0.764393 وأعلى سعر $ 0.764393، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـGAMA على الإطلاق هو $ 0.873173، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.585643.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير GAMA 0.00% على مدار الساعة الماضية، 0.00% على مدار 24 ساعة، و 0.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Gama Token (GAMA)

القيمة السوقية $ 76.46M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 76.46M إمداد دورة التداول 100.03M إجمالي العرض 100,027,931.0

القيمة السوقية الحالية لـ Gama Token هي $ 76.46M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GAMA يبلغ 100.03M، مع إجمالي عرض 100027931.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 76.46M.