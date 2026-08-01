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سعر Galapagos Token المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ 0.000001 هي 54.556 USD. تابع تحديثات أسعار 0.000001 إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Galapagos Token المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ 0.000001 هي 54.556 USD. تابع تحديثات أسعار 0.000001 إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن 0.000001

معلومات سعر 0.000001

ما هو 0.000001

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اقتصاد توكن 0.000001

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سعر Galapagos Token (0.000001)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 0.000001 إلى USD:

$0,00005454
$0,00005454$0,00005454
+%1,501D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Galapagos Token (0.000001) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 04:55:21 (UTC+8)

سعر Galapagos Token اليوم

السعر المباشر لمشروع Galapagos Token (0.000001) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1,36% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل 0.000001 الحالي إلى USD هو $ 0 لكل 0.000001.

يحتل Galapagos Token حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 54.556، مع عرض متداول قدره 999,91M 0.000001. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول 0.000001 بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك 0.000001 بمقدار -%0,31 خلال الساعة الماضية و+%12,73 خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Galapagos Token (0.000001)

$ 54,56K
$ 54,56K$ 54,56K

--
----

$ 54,56K
$ 54,56K$ 54,56K

999,91M
999,91M 999,91M

999.910.608,186721
999.910.608,186721 999.910.608,186721

القيمة السوقية الحالية لـ Galapagos Token هي $ 54,56K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ 0.000001 يبلغ 999,91M، مع إجمالي عرض 999910608.186721. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 54,56K.

سجل سعر Galapagos Token بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-%0,31

+%1,36

+%12,73

+%12,73

سجل سعر Galapagos Token (0.000001) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Galapagos Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Galapagos Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Galapagos Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Galapagos Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+%1,36
30 يوم$ 0+%25,29
60 يوم$ 0-%10,72
90 يوم$ 0--

توقعات أسعار Galapagos Token

Galapagos Token (0.000001) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف 0.000001 في عام 2030 هو $ -- إلى جانب %0,00 معدل النمو.
توقع سعرGalapagos Token (0.000001) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Galapagos Token نموًا %0,00. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Galapagos Token الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار 0.000001 للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Galapagos Token.

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المصدر Galapagos Token (0.000001)

الموقع الرسمي

الفئة :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

نبذة عن Galapagos Token

ما هو السعر الحالي لـ Galapagos Token؟

السعر المباشر لـ Galapagos Token (0.000001) هو $ USD. يتم تحديث هذا التقييم في الوقت الحقيقي باستمرار، ويجمع الأسعار من بورصات عالمية رئيسية لضمان أن ترى سعرًا دقيقًا للسوق.

كيف يُصنَّف Galapagos Token في السوق؟

تحتلّ Galapagos Token حاليًا المرتبة #6837 في السوق، مدعومة برأس مال سوقي قدره $54556. يتأثر هذا التصنيف بعمق السيولة والطلب العام من المستثمرين وحجم المعروض المتداول من الرموز المميزة.

ما هو المعروض المتداول لـ 0.000001؟

يبلغ المعروض المتداول لـ 0.000001 999910608.186721 رمزًا، وهو يمثل الكمية المتاحة في السوق المفتوح. يلعب هذا الرقم دورًا مهمًا في تحديد التقييم السوقي والندرة وديناميكيات التضخم على المدى الطويل.

ما هو نطاق سعر Galapagos Token خلال 24 ساعة؟

خلال الـ 24 ساعة الماضية، تداولت Galapagos Token ضمن نطاق يتراوح بين $ (أدنى سعر خلال 24 ساعة) و$ (أعلى سعر خلال 24 ساعة). يساعد نطاق التقلب هذا المتداولين على فهم الزخم على المدى القصير وعدم اليقين في السوق.

كم يبعد Galapagos Token عن أعلى مستوى له على الإطلاق وأدنى مستوى له على الإطلاق؟

بلغت Galapagos Token أعلى مستوى لها على الإطلاق عند $، بينما كان أدنى سعر مسجل (ATL) هو $. تتيح هذه المستويات التاريخية للمتداولين تقييم إمكانات الأسعار على المدى الطويل ودورات الأسعار.

كم هو حجم تداول 0.000001 اليوم؟

يبلغ حجم التداول خلال الـ 24 ساعة الماضية $--، مما يعكس المشاركة الحالية في السوق. غالبًا ما يشير ارتفاع الحجم إلى اهتمام أكبر من المستثمرين وسيولة سوقية أعمق.

ما الذي يؤثر على اتجاه الاتجاه الأخير لـ Galapagos Token؟

إن التحرك الحالي في السعر بنسبة 1.36% خلال الـ 24 ساعة الماضية يتشكل بتأثير مشاعر السوق ونشاط التداول والعوامل الاقتصادية الكلية والتحديثات الخاصة بالنظام البيئي المتعلقة بـ Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem. كما يمكن أن تكون الزيادات المفاجئة في الحجم بمثابة محفزات لتحركات حادة في الأسعار.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Galapagos Token

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 04:55:21 (UTC+8)

تحديثات Galapagos Token (0.000001) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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