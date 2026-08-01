سعر Galapagos Token اليوم

السعر المباشر لمشروع Galapagos Token (0.000001) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1,36% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل 0.000001 الحالي إلى USD هو $ 0 لكل 0.000001.

يحتل Galapagos Token حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 54.556، مع عرض متداول قدره 999,91M 0.000001. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول 0.000001 بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك 0.000001 بمقدار -%0,31 خلال الساعة الماضية و+%12,73 خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Galapagos Token (0.000001)

القيمة السوقية $ 54,56K$ 54,56K $ 54,56K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 54,56K$ 54,56K $ 54,56K إمداد دورة التداول 999,91M 999,91M 999,91M إجمالي العرض 999.910.608,186721 999.910.608,186721 999.910.608,186721

القيمة السوقية الحالية لـ Galapagos Token هي $ 54,56K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ 0.000001 يبلغ 999,91M، مع إجمالي عرض 999910608.186721. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 54,56K.