سعر GABLE اليوم

السعر المباشر لمشروع GABLE (GABLE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 9.28% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GABLE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل GABLE.

يحتل GABLE حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 30,987، مع عرض متداول قدره 965.06M GABLE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GABLE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك GABLE بمقدار +0.39% خلال الساعة الماضية و-16.27% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق GABLE (GABLE)

القيمة السوقية $ 30.99K$ 30.99K $ 30.99K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 30.99K$ 30.99K $ 30.99K إمداد دورة التداول 965.06M 965.06M 965.06M إجمالي العرض 965,061,136.9703938 965,061,136.9703938 965,061,136.9703938

القيمة السوقية الحالية لـ GABLE هي $ 30.99K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GABLE يبلغ 965.06M، مع إجمالي عرض 965061136.9703938. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 30.99K.