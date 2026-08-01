سعر FXArbUSDTRY اليوم

السعر المباشر لمشروع FXArbUSDTRY (FXARBUSDTRY) اليوم هو $ 0.085191، مع تغير بنسبة 0.13% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FXARBUSDTRY الحالي إلى USD هو $ 0.085191 لكل FXARBUSDTRY.

يحتل FXArbUSDTRY حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 4,196,709، مع عرض متداول قدره 49.26M FXARBUSDTRY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FXARBUSDTRY بين $ 0.085058 (أدنى) و$ 0.085265 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.085265، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.083701.

على المدى القصير، تحرك FXARBUSDTRY بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+0.20% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 38.44.

معلومات سوق FXArbUSDTRY (FXARBUSDTRY)

القيمة السوقية $ 4.20M$ 4.20M $ 4.20M الحجم (24 ساعة) $ 38.44$ 38.44 $ 38.44 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 4.20M$ 4.20M $ 4.20M إمداد دورة التداول 49.26M 49.26M 49.26M إجمالي العرض 49,262,314.89 49,262,314.89 49,262,314.89

القيمة السوقية الحالية لـ FXArbUSDTRY هي $ 4.20M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 38.44. العرض المتداول لـ FXARBUSDTRY يبلغ 49.26M، مع إجمالي عرض 49262314.89. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.20M.