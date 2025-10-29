معلومات سعر FVIX (FVIX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 41.43 $ 41.43 $ 41.43 24 ساعة منخفض $ 44.3 $ 44.3 $ 44.3 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 41.43$ 41.43 $ 41.43 24 ساعة مرتفع $ 44.3$ 44.3 $ 44.3 عالية طوال الوقت $ 95.98$ 95.98 $ 95.98 أدنى سعر $ 18.95$ 18.95 $ 18.95 تغير السعر (1 ساعة) -0.72% تغير السعر (1يوم) +0.29% تغير السعر (7 أيام) -3.82% تغير السعر (7 أيام) -3.82%

سعر FVIX (FVIX) في الوقت الحقيقي هو $42.15. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول FVIX بين أدنى سعر $ 41.43 وأعلى سعر $ 44.3، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـFVIX على الإطلاق هو $ 95.98، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 18.95.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير FVIX -0.72% على مدار الساعة الماضية، +0.29% على مدار 24 ساعة، و -3.82% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق FVIX (FVIX)

القيمة السوقية $ 670.28K$ 670.28K $ 670.28K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 670.28K$ 670.28K $ 670.28K إمداد دورة التداول 15.90K 15.90K 15.90K إجمالي العرض 15,903.196194458618 15,903.196194458618 15,903.196194458618

القيمة السوقية الحالية لـ FVIX هي $ 670.28K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FVIX يبلغ 15.90K، مع إجمالي عرض 15903.196194458618. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 670.28K.