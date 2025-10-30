استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع FVIX نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 42.3 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد FVIX نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 44.415 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر FVIX هو $ 46.6357 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر FVIX هو $ 48.9675 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف FVIX في عام 2029 هو $ 51.4159 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف FVIX في عام 2030 هو $ 53.9867 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر FVIX نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 87.9386.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر FVIX نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 143.2428.