سعر froglet اليوم

السعر المباشر لمشروع froglet (FROGLET) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.25% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FROGLET الحالي إلى USD هو $ 0 لكل FROGLET.

يحتل froglet حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 89,896، مع عرض متداول قدره 1.00B FROGLET. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FROGLET بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك FROGLET بمقدار -0.91% خلال الساعة الماضية و-4.80% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق froglet (FROGLET)

القيمة السوقية $ 89.90K$ 89.90K $ 89.90K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 89.90K$ 89.90K $ 89.90K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ froglet هي $ 89.90K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FROGLET يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 89.90K.