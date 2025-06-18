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سعر FROGGER (FROGGER) المباشر لليوم هو USD 0.000524 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 523.87K . يتم تحديث سعر FROGGER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق FROGGER الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر FROGGER خلال اليوم هو -23.11% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر FROGGER (FROGGER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر FROGGER مقابل USD هو $ -0.0001575185958004 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر FROGGER مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر FROGGER مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر FROGGER مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0001575185958004 -23.11% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر FROGGER (FROGGER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر FROGGER: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00051632$ 0.00051632 $ 0.00051632 24 ساعة مرتفع $ 0.00068164$ 0.00068164 $ 0.00068164 عالية طوال الوقت $ 0.00556101$ 0.00556101 $ 0.00556101 تغير السعر (1 ساعة) -3.29% تغير السعر (1يوم) -23.11% تغير السعر (7 أيام) -21.87%

معلومات سوق FROGGER (FROGGER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: