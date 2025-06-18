سعر FROGGER (FROGGER)
سعر FROGGER (FROGGER) المباشر لليوم هو USD 0.000524. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 523.87K. يتم تحديث سعر FROGGER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FROGGER الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر FROGGER خلال اليوم هو -23.11%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر FROGGER مقابل USD هو $ -0.0001575185958004 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FROGGER مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FROGGER مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FROGGER مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0001575185958004
|-23.11%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر FROGGER: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-3.29%
-23.11%
-21.87%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Frogger Token Positioned to Lead the Next Memecoin Run! Frogger enters a space that has already seen great successes from frog-themed meme coins such as Pepe ($PEPE) Apu Apustaja ($APU) FWOG ($FWOG) HOPPY ($HOPPY) and many more! Frog memecoins are established within the decentralised space and have been consistently set in motion by high profile references to the Pepe meme. These mentions have been made by the likes Elon Musk and even Donald Trump. Frogger is setting the trend and aligning itself in a similar manner which led these memecoins to billions in market cap. A key differentiator for Frogger is its broad token distribution—less than 55% is held by the top 100 holders, with Ethereum founder Vitalik Buterin as the largest holder. This distribution resembles other memecoins such as $DOGE $PEPE and $SHIBA before they went parabolic. Recognition and Growing credibility Frogger has already captured attention and recognition amongst multiple social media influencers and content creators. This was expected as Frogger has History, Culture and Relevance.
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