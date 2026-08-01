سعر FRIC اليوم

السعر المباشر لمشروع FRIC (FRIC) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.11% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FRIC الحالي إلى USD هو $ 0 لكل FRIC.

يحتل FRIC حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 607,072، مع عرض متداول قدره 999.92M FRIC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FRIC بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.03571436، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك FRIC بمقدار +0.89% خلال الساعة الماضية و-1.68% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.23K.

معلومات سوق FRIC (FRIC)

القيمة السوقية $ 607.07K$ 607.07K $ 607.07K الحجم (24 ساعة) $ 1.23K$ 1.23K $ 1.23K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 607.07K$ 607.07K $ 607.07K إمداد دورة التداول 999.92M 999.92M 999.92M إجمالي العرض 999,915,894.672812 999,915,894.672812 999,915,894.672812

القيمة السوقية الحالية لـ FRIC هي $ 607.07K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.23K. العرض المتداول لـ FRIC يبلغ 999.92M، مع إجمالي عرض 999915894.672812. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 607.07K.