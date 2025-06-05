سعر FRENCHIE (FREN)
سعر FRENCHIE (FREN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 214.64K. يتم تحديث سعر FREN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FRENCHIE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر FRENCHIE خلال اليوم هو -0.95%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 531.63M
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خلال اليوم، كان سعر FRENCHIE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FRENCHIE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FRENCHIE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FRENCHIE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.95%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر FRENCHIE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.52%
-0.95%
-9.99%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Join the world of FRENCHIE. A story driven content/meme token that is built on the principals of transparency and community focussed. With that, the FRENCHIE project is aiming to create a vibrant community and a project that does good for the world around it. FRENCHIE serves as creative platform where creativity and doing good come together. As an original IP in the making, the project features illustrations and animations, that all of which are handdrawn.
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