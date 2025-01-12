سعر Forky (FORKY)
سعر Forky (FORKY) المباشر لليوم هو USD 0.00846892. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.47M. يتم تحديث سعر FORKY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Forky الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 35.97K
- تغيير سعر Forky خلال اليوم هو +2.64%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Forky مقابل USD هو $ +0.00021772 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Forky مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Forky مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Forky مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00021772
|+2.64%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Forky: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.39%
+2.64%
+30.66%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Forky ($FORKY) is a community-owned (CTO) meme token on the Binance Smart Chain (BSC). Originally launched on Four.Meme, the project was abandoned by the developer and revived by passionate community members who saw potential in Forky’s playful spirit. The project embodies the meme culture of decentralization, humor, and collective action. Forky exists purely for entertainment and to cultivate a fun, lighthearted community on BSC, with no roadmap or intrinsic value. Forky’s motto? “Forky is NOT trash”—a testament to turning discarded projects into vibrant community-owned assets.
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