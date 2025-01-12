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سعر Forky (FORKY) المباشر لليوم هو USD 0.00846892 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.47M . يتم تحديث سعر FORKY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Forky الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 35.97K - تغيير سعر Forky خلال اليوم هو +2.64% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Forky (FORKY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Forky مقابل USD هو $ +0.00021772 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Forky مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Forky مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Forky مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00021772 +2.64% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Forky (FORKY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Forky: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00794787$ 0.00794787 $ 0.00794787 24 ساعة مرتفع $ 0.00858775$ 0.00858775 $ 0.00858775 عالية طوال الوقت $ 0.0103053$ 0.0103053 $ 0.0103053 تغير السعر (1 ساعة) -0.39% تغير السعر (1يوم) +2.64% تغير السعر (7 أيام) +30.66%

معلومات سوق Forky (FORKY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: