معلومات سعر Fork Chain (FORK) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00497353 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +1.09% تغير السعر (1يوم) -4.93% تغير السعر (7 أيام) -0.63%

سعر Fork Chain (FORK) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول FORK بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـFORK على الإطلاق هو $ 0.00497353، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير FORK +1.09% على مدار الساعة الماضية، -4.93% على مدار 24 ساعة، و -0.63% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Fork Chain (FORK)

القيمة السوقية $ 19.23K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 19.23K إمداد دورة التداول 999.44M إجمالي العرض 999,435,657.850272

القيمة السوقية الحالية لـ Fork Chain هي $ 19.23K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FORK يبلغ 999.44M، مع إجمالي عرض 999435657.850272. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 19.23K.