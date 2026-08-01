سعر ForgAI اليوم

السعر المباشر لمشروع ForgAI (FORGAI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 3.43% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FORGAI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل FORGAI.

يحتل ForgAI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 17,580.47، مع عرض متداول قدره 958.99M FORGAI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FORGAI بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك FORGAI بمقدار -0.23% خلال الساعة الماضية و-2.27% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق ForgAI (FORGAI)

القيمة السوقية $ 17.58K$ 17.58K $ 17.58K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 17.58K$ 17.58K $ 17.58K إمداد دورة التداول 958.99M 958.99M 958.99M إجمالي العرض 958,993,000.0 958,993,000.0 958,993,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ ForgAI هي $ 17.58K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FORGAI يبلغ 958.99M، مع إجمالي عرض 958993000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 17.58K.