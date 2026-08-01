سعر fomolt اليوم

السعر المباشر لمشروع fomolt (FOMOLT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FOMOLT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل FOMOLT.

يحتل fomolt حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 32,107، مع عرض متداول قدره 100.00B FOMOLT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FOMOLT بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك FOMOLT بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-2.44% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق fomolt (FOMOLT)

القيمة السوقية $ 32.11K$ 32.11K $ 32.11K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 32.11K$ 32.11K $ 32.11K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ fomolt هي $ 32.11K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FOMOLT يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 32.11K.