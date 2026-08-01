سعر Fly اليوم

السعر المباشر لمشروع Fly (FLY) اليوم هو $ 0.00447849، مع تغير بنسبة 0.13% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FLY الحالي إلى USD هو $ 0.00447849 لكل FLY.

يحتل Fly حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 77,001، مع عرض متداول قدره 17.19M FLY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FLY بين $ 0.00443028 (أدنى) و$ 0.00457933 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.326125، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00401944.

على المدى القصير، تحرك FLY بمقدار +0.00% خلال الساعة الماضية و-20.28% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.40K.

معلومات سوق Fly (FLY)

القيمة السوقية $ 77.00K$ 77.00K $ 77.00K الحجم (24 ساعة) $ 1.40K$ 1.40K $ 1.40K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 441.42K$ 441.42K $ 441.42K إمداد دورة التداول 17.19M 17.19M 17.19M إجمالي العرض 98,563,310.08539729 98,563,310.08539729 98,563,310.08539729

القيمة السوقية الحالية لـ Fly هي $ 77.00K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.40K. العرض المتداول لـ FLY يبلغ 17.19M، مع إجمالي عرض 98563310.08539729. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 441.42K.