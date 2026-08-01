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سعر Fly المباشر اليوم هو 0.00447849 USD. القيمة السوقية لـ FLY هي 77,001 USD. تابع تحديثات أسعار FLY إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Fly المباشر اليوم هو 0.00447849 USD. القيمة السوقية لـ FLY هي 77,001 USD. تابع تحديثات أسعار FLY إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن FLY

معلومات سعر FLY

ما هو FLY

الموقع الرسمي لـ FLY

اقتصاد توكن FLY

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سعر Fly (FLY)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 FLY إلى USD:

$0.00447838
$0.00447838$0.00447838
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Fly (FLY) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 04:43:22 (UTC+8)

سعر Fly اليوم

السعر المباشر لمشروع Fly (FLY) اليوم هو $ 0.00447849، مع تغير بنسبة 0.13% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FLY الحالي إلى USD هو $ 0.00447849 لكل FLY.

يحتل Fly حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 77,001، مع عرض متداول قدره 17.19M FLY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FLY بين $ 0.00443028 (أدنى) و$ 0.00457933 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.326125، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00401944.

على المدى القصير، تحرك FLY بمقدار +0.00% خلال الساعة الماضية و-20.28% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.40K.

معلومات سوق Fly (FLY)

$ 77.00K
$ 77.00K$ 77.00K

$ 1.40K
$ 1.40K$ 1.40K

$ 441.42K
$ 441.42K$ 441.42K

17.19M
17.19M 17.19M

98,563,310.08539729
98,563,310.08539729 98,563,310.08539729

القيمة السوقية الحالية لـ Fly هي $ 77.00K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.40K. العرض المتداول لـ FLY يبلغ 17.19M، مع إجمالي عرض 98563310.08539729. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 441.42K.

سجل سعر Fly بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00443028
$ 0.00443028$ 0.00443028
24 ساعة منخفض
$ 0.00457933
$ 0.00457933$ 0.00457933
24 ساعة مرتفع

$ 0.00443028
$ 0.00443028$ 0.00443028

$ 0.00457933
$ 0.00457933$ 0.00457933

$ 0.326125
$ 0.326125$ 0.326125

$ 0.00401944
$ 0.00401944$ 0.00401944

+0.00%

-0.13%

-20.28%

-20.28%

سجل سعر Fly (FLY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Fly مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Fly مقابل USD هو $ -0.0013688674 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Fly مقابل USD هو $ -0.0023805874 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Fly مقابل USD هو $ +0.000000104715653531 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-0.13%
30 يوم$ -0.0013688674-30.56%
60 يوم$ -0.0023805874-53.15%
90 يوم$ +0.000000104715653531+0.00%

توقعات أسعار Fly

Fly (FLY) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف FLY في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرFly (FLY) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Fly نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Fly الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار FLY للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Fly.

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نبذة عن Fly

ما هو تداول Fly الآن؟

السعر الحالي: $0.00447849، مع حركة سعرية بلغت -0.13% خلال الـ 24 ساعة الماضية.

هل يجذب FLY اهتمام المؤسسات؟

يمكن استنتاج مشاركة المؤسسات من ارتفاع حجم التداول ($--)، والاستقرار في السيولة، والأداء السعري المستدام على المدى الطويل مقارنةً بزملائه من فئة Decentralized Finance (DeFi),Sonic Ecosystem,Dex Aggregator.

ما مدى سيولة سوق Fly؟

إن درجة السيولة البالغة --/100 توحي بعمق سوقي قوي، مما يتيح تنفيذ الأوامر الكبيرة بكفاءة عبر البورصات.

ماذا تشير المعروض المتداول عن FLY؟

مع وجود 17193404.265536074 من الرموز، تؤثر ديناميكيات المعروض على التقييم على المدى الطويل، خاصةً خلال دورات تراكم أو توزيع المؤسسات.

كيف يقارن Fly بذروته التاريخية؟

إن ذروته ATH البالغة $0.326125 وذروته ATL البالغة $0.00401944 توفران نقاط مرجعية لتقييم المخاطر من قبل المؤسسات.

ما مدى نشاط تداول Fly اليوم؟

) سجل حجم تداول يومي بلغ $--، وهي مقياس مهم للمؤسسات عند تقييم استراتيجيات الدخول.

كيف يؤثر -- على اهتمام المؤسسات؟

) يمكن أن تؤثر استقرار -- وقابلية توسعها ونظامها البيئي للمطورين بشكل كبير على كيفية تقييم المستثمرين الكبار لجدوى Fly على المدى الطويل.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Fly

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 04:43:22 (UTC+8)

تحديثات Fly (FLY) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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