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سعر Floor Protocol (FLC) المباشر لليوم هو USD 0.00309239 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.54M . يتم تحديث سعر FLC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Floor Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 133.17K - تغيير سعر Floor Protocol خلال اليوم هو -0.31% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.11B

أداء سعر Floor Protocol (FLC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Floor Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Floor Protocol مقابل USD هو $ +0.0000108895 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Floor Protocol مقابل USD هو $ +0.0000284008 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Floor Protocol مقابل USD هو $ -0.0004926809646013845 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.31% 30 يوم $ +0.0000108895 +0.35% 60 يوم $ +0.0000284008 +0.92% 90 يوم $ -0.0004926809646013845 -13.74%

تحليل سعر Floor Protocol (FLC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Floor Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00306757$ 0.00306757 $ 0.00306757 24 ساعة مرتفع $ 0.00313139$ 0.00313139 $ 0.00313139 عالية طوال الوقت $ 0.03572394$ 0.03572394 $ 0.03572394 تغير السعر (1 ساعة) -1.14% تغير السعر (1يوم) -0.31% تغير السعر (7 أيام) -0.28%

معلومات سوق Floor Protocol (FLC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: