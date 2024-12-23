سعر Floor Protocol (FLC)
سعر Floor Protocol (FLC) المباشر لليوم هو USD 0.00309239. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.54M. يتم تحديث سعر FLC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Floor Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 133.17K
- تغيير سعر Floor Protocol خلال اليوم هو -0.31%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.11B
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خلال اليوم، كان سعر Floor Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Floor Protocol مقابل USD هو $ +0.0000108895 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Floor Protocol مقابل USD هو $ +0.0000284008 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Floor Protocol مقابل USD هو $ -0.0004926809646013845 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.31%
|30 يوم
|$ +0.0000108895
|+0.35%
|60 يوم
|$ +0.0000284008
|+0.92%
|90 يوم
|$ -0.0004926809646013845
|-13.74%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Floor Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.14%
-0.31%
-0.28%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The $FLC token is the native currency that powers the Floor Protocol ecosystem. It unlocks and fuels customized platform utilities for all users. Enabling Safeboxes By staking $FLC in their Floor Account, users can create personalized Safeboxes to reserve NFTs for custom time periods. Higher $FLC stakes allow longer max durations and greater benefits. Unlocking VIP Perks Staking $FLC also determines a user's VIP status tier. Higher tiers unlock exclusive perks tailored to strategies from swift cash-outs to long-term stability and collector retention. Incentivizing Liquidity Providers The protocol rewards liquidity providers who add to $FLC and μToken exchange pools with $FLC mining rewards proportional to their share of the pool. These incentives robust liquidity vital for ecosystem growth. Managing the Treasury Reserve The protocol treasury accumulates a portion of all $FLC expenditures like fees and bids. These reserves help fund ongoing development, provide collateral, and maintain $FLC value stability. The treasury may also provide Eco-system contributor grants to worthy contributors and projects. Maintaining Protocol Stability Random Vault redemptions normally have no fees. But if reserves dip too low, a redemption fees in $FLC applies. This disincentivizes excessive withdrawals during periods of volatility. In summary, $FLC constructs Floor Protocol's economic framework by incentivizing beneficial platform interactions. This enables a dynamic, utility-driven marketplace.
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