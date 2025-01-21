سعر Flokis (FLOKIS)
سعر Flokis (FLOKIS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FLOKIS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Flokis الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 96.67
- تغيير سعر Flokis خلال اليوم هو -10.34%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Flokis مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Flokis مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Flokis مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Flokis مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-10.34%
|30 يوم
|$ 0
|+27.62%
|60 يوم
|$ 0
|-12.28%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Flokis: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.27%
-10.34%
+25.46%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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