سعر flocoin (FLOCO)
سعر flocoin (FLOCO) المباشر لليوم هو USD 0.679532. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 593.47K. يتم تحديث سعر FLOCO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق flocoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر flocoin خلال اليوم هو +0.63%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 873.35K
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خلال اليوم، كان سعر flocoin مقابل USD هو $ +0.00427704 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر flocoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر flocoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر flocoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00427704
|+0.63%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر flocoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.27%
+0.63%
+2.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
flocoin is a real-world utility token powering eventflo, the first AI and blockchain-based event growth platform. Designed to solve long-standing inefficiencies in the $1T+ global event industry, flocoin enables seamless, fraud-proof ticketing, on-chain insurance, instant payouts, and gamified rewards—all through a decentralized ecosystem. flocoin is integrated into eventflo’s full-stack platform, which is launching with built-in adoption across over 10 million attendees from shareholder and partner events. It also powers EVA, an AI agent trained on $100M+ in ticketing data, helping organizers grow events through smart, automated campaigns. The token operates on a deflationary model via monthly buybacks and burns tied to platform revenue, including ticketing fees, SaaS subscriptions, and insurance modules. This creates sustainable demand and long-term scarcity. Backed by global live entertainment veterans including Roger Field (ex-CEO Live Nation APAC), Richie McNeill (Stereosonic co-founder), and Web3 leaders like Transcend Labs, flocoin is more than a token—it’s the economic engine of the future event economy.
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