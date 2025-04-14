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سعر flocoin (FLOCO) المباشر لليوم هو USD 0.679532 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 593.47K . يتم تحديث سعر FLOCO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق flocoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر flocoin خلال اليوم هو +0.63% - لديه عرض متداول بقيمة USD 873.35K

أداء سعر flocoin (FLOCO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر flocoin مقابل USD هو $ +0.00427704 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر flocoin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر flocoin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر flocoin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00427704 +0.63% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر flocoin (FLOCO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر flocoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.673432$ 0.673432 $ 0.673432 24 ساعة مرتفع $ 0.682417$ 0.682417 $ 0.682417 عالية طوال الوقت $ 0.795048$ 0.795048 $ 0.795048 تغير السعر (1 ساعة) -0.27% تغير السعر (1يوم) +0.63% تغير السعر (7 أيام) +2.01%

معلومات سوق flocoin (FLOCO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: