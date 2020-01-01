توكنوميكس flocoin (FLOCO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول flocoin (FLOCO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات flocoin (FLOCO) flocoin is a real-world utility token powering eventflo, the first AI and blockchain-based event growth platform. Designed to solve long-standing inefficiencies in the $1T+ global event industry, flocoin enables seamless, fraud-proof ticketing, on-chain insurance, instant payouts, and gamified rewards—all through a decentralized ecosystem. flocoin is integrated into eventflo’s full-stack platform, which is launching with built-in adoption across over 10 million attendees from shareholder and partner events. It also powers EVA, an AI agent trained on $100M+ in ticketing data, helping organizers grow events through smart, automated campaigns. The token operates on a deflationary model via monthly buybacks and burns tied to platform revenue, including ticketing fees, SaaS subscriptions, and insurance modules. This creates sustainable demand and long-term scarcity. Backed by global live entertainment veterans including Roger Field (ex-CEO Live Nation APAC), Richie McNeill (Stereosonic co-founder), and Web3 leaders like Transcend Labs, flocoin is more than a token—it’s the economic engine of the future event economy. الموقع الرسمي: https://eventflo.io/flocoin الوثيقة البيضاء: https://eventflo.notion.site/eventflo-whitepaper-13b6cbe51ece8050a0e1dc50943b7023 اشتر FLOCO الآن!

توكنوميكس flocoin (FLOCO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار flocoin (FLOCO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 213.44K $ 213.44K $ 213.44K إجمالي العرض: $ 15.00M $ 15.00M $ 15.00M العرض المتداول: $ 873.35K $ 873.35K $ 873.35K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 3.67M $ 3.67M $ 3.67M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.795048 $ 0.795048 $ 0.795048 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.241126 $ 0.241126 $ 0.241126 السعر الحالي: $ 0.244394 $ 0.244394 $ 0.244394 معرفة المزيد عن سعر flocoin (FLOCO)

توكنوميكس flocoin (FLOCO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس flocoin (FLOCO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن FLOCO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن FLOCO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس FLOCO، استكشف السعر المباشر لتوكن FLOCO!

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