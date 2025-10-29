معلومات سعر Flo (FLO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.0153639 $ 0.0153639 $ 0.0153639 24 ساعة منخفض $ 0.01633445 $ 0.01633445 $ 0.01633445 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.0153639$ 0.0153639 $ 0.0153639 24 ساعة مرتفع $ 0.01633445$ 0.01633445 $ 0.01633445 عالية طوال الوقت $ 0.232678$ 0.232678 $ 0.232678 أدنى سعر $ 0.01261021$ 0.01261021 $ 0.01261021 تغير السعر (1 ساعة) +0.04% تغير السعر (1يوم) -4.64% تغير السعر (7 أيام) +11.92% تغير السعر (7 أيام) +11.92%

سعر Flo (FLO) في الوقت الحقيقي هو $0.0154694. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول FLO بين أدنى سعر $ 0.0153639 وأعلى سعر $ 0.01633445، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـFLO على الإطلاق هو $ 0.232678، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.01261021.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير FLO +0.04% على مدار الساعة الماضية، -4.64% على مدار 24 ساعة، و +11.92% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Flo (FLO)

القيمة السوقية $ 139.38K$ 139.38K $ 139.38K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 154.87K$ 154.87K $ 154.87K إمداد دورة التداول 9.00M 9.00M 9.00M إجمالي العرض 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Flo هي $ 139.38K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FLO يبلغ 9.00M، مع إجمالي عرض 10000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 154.87K.