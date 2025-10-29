معلومات سعر FLIPN (FPN) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.00047123 24 ساعة مرتفع $ 0.0004975 عالية طوال الوقت $ 0.00082467 أدنى سعر $ 0.0004501 تغير السعر (1 ساعة) -0.21% تغير السعر (1يوم) -3.10% تغير السعر (7 أيام) -0.14%

سعر FLIPN (FPN) في الوقت الحقيقي هو $0.00047713. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول FPN بين أدنى سعر $ 0.00047123 وأعلى سعر $ 0.0004975، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـFPN على الإطلاق هو $ 0.00082467، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.0004501.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير FPN -0.21% على مدار الساعة الماضية، -3.10% على مدار 24 ساعة، و -0.14% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق FLIPN (FPN)

القيمة السوقية $ 235.54K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 238.34K إمداد دورة التداول 494.13M إجمالي العرض 500,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ FLIPN هي $ 235.54K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FPN يبلغ 494.13M، مع إجمالي عرض 500000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 238.34K.