سعر FixedCoin اليوم

السعر المباشر لمشروع FixedCoin (FIX) اليوم هو $ 1.87، مع تغير بنسبة 23.84% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FIX الحالي إلى USD هو $ 1.87 لكل FIX.

يحتل FixedCoin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 18,671.47، مع عرض متداول قدره 9.99K FIX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FIX بين $ 1.51 (أدنى) و$ 1.87 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 11.88، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1.26.

على المدى القصير، تحرك FIX بمقدار -9.47% خلال الساعة الماضية و+23.84% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 161.65.

معلومات سوق FixedCoin (FIX)

القيمة السوقية $ 18.67K$ 18.67K $ 18.67K الحجم (24 ساعة) $ 161.65$ 161.65 $ 161.65 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 18.67K$ 18.67K $ 18.67K إمداد دورة التداول 9.99K 9.99K 9.99K إجمالي العرض 9,993.36359693 9,993.36359693 9,993.36359693

القيمة السوقية الحالية لـ FixedCoin هي $ 18.67K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 161.65. العرض المتداول لـ FIX يبلغ 9.99K، مع إجمالي عرض 9993.36359693. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 18.67K.