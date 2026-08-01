سعر FITTED اليوم

السعر المباشر لمشروع FITTED (FITTED) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.28% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FITTED الحالي إلى USD هو $ 0 لكل FITTED.

يحتل FITTED حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 48,393، مع عرض متداول قدره 999.96M FITTED. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FITTED بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك FITTED بمقدار -0.31% خلال الساعة الماضية و-3.57% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق FITTED (FITTED)

القيمة السوقية $ 48.39K$ 48.39K $ 48.39K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 48.39K$ 48.39K $ 48.39K إمداد دورة التداول 999.96M 999.96M 999.96M إجمالي العرض 999,962,597.8133091 999,962,597.8133091 999,962,597.8133091

القيمة السوقية الحالية لـ FITTED هي $ 48.39K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FITTED يبلغ 999.96M، مع إجمالي عرض 999962597.8133091. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 48.39K.