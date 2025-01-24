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سعر FireStarter (FLAME) المباشر لليوم هو USD 0.01554646 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.07M . يتم تحديث سعر FLAME مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق FireStarter الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 207.51K - تغيير سعر FireStarter خلال اليوم هو -6.29% - لديه عرض متداول بقيمة USD 68.36M

أداء سعر FireStarter (FLAME) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر FireStarter مقابل USD هو $ -0.00104450665570244 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر FireStarter مقابل USD هو $ -0.0061017803 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر FireStarter مقابل USD هو $ -0.0046428647 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر FireStarter مقابل USD هو $ -0.010977105814949367 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00104450665570244 -6.29% 30 يوم $ -0.0061017803 -39.24% 60 يوم $ -0.0046428647 -29.86% 90 يوم $ -0.010977105814949367 -41.38%

تحليل سعر FireStarter (FLAME)

اكتشف أحدث تحليلات سعر FireStarter: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01543273$ 0.01543273 $ 0.01543273 24 ساعة مرتفع $ 0.01666064$ 0.01666064 $ 0.01666064 عالية طوال الوقت $ 3.31$ 3.31 $ 3.31 تغير السعر (1 ساعة) -0.43% تغير السعر (1يوم) -6.29% تغير السعر (7 أيام) -25.40%

معلومات سوق FireStarter (FLAME)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: