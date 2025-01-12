سعر FindMe (FINDME)
سعر FindMe (FINDME) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.62K. يتم تحديث سعر FINDME مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FindMe الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.34
- تغيير سعر FindMe خلال اليوم هو +0.07%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 99.47M
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خلال اليوم، كان سعر FindMe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FindMe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FindMe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FindMe مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.07%
|30 يوم
|$ 0
|-23.58%
|60 يوم
|$ 0
|-57.10%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر FindMe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.76%
+0.07%
-12.23%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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