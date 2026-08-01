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سعر Fidelity Digital Dollar المباشر اليوم هو 0.999695 USD. القيمة السوقية لـ FIDD هي 48,923,131 USD. تابع تحديثات أسعار FIDD إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Fidelity Digital Dollar المباشر اليوم هو 0.999695 USD. القيمة السوقية لـ FIDD هي 48,923,131 USD. تابع تحديثات أسعار FIDD إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

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سعر Fidelity Digital Dollar (FIDD)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 FIDD إلى USD:

$0.999572
$0.999572$0.999572
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Fidelity Digital Dollar (FIDD) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 04:35:14 (UTC+8)

سعر Fidelity Digital Dollar اليوم

السعر المباشر لمشروع Fidelity Digital Dollar (FIDD) اليوم هو $ 0.999695، مع تغير بنسبة 0.03% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FIDD الحالي إلى USD هو $ 0.999695 لكل FIDD.

يحتل Fidelity Digital Dollar حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 48,923,131، مع عرض متداول قدره 48.94M FIDD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FIDD بين $ 0.998874 (أدنى) و$ 1.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.011، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.994161.

على المدى القصير، تحرك FIDD بمقدار +0.01% خلال الساعة الماضية و+0.02% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 23.91M.

معلومات سوق Fidelity Digital Dollar (FIDD)

$ 48.92M
$ 48.92M$ 48.92M

$ 23.91M
$ 23.91M$ 23.91M

$ 48.92M
$ 48.92M$ 48.92M

48.94M
48.94M 48.94M

48,940,304.98
48,940,304.98 48,940,304.98

القيمة السوقية الحالية لـ Fidelity Digital Dollar هي $ 48.92M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 23.91M. العرض المتداول لـ FIDD يبلغ 48.94M، مع إجمالي عرض 48940304.98. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 48.92M.

سجل سعر Fidelity Digital Dollar بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.998874
$ 0.998874$ 0.998874
24 ساعة منخفض
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
24 ساعة مرتفع

$ 0.998874
$ 0.998874$ 0.998874

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.011
$ 1.011$ 1.011

$ 0.994161
$ 0.994161$ 0.994161

+0.01%

+0.03%

+0.02%

+0.02%

سجل سعر Fidelity Digital Dollar (FIDD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Fidelity Digital Dollar مقابل USD هو $ +0.00027909 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Fidelity Digital Dollar مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Fidelity Digital Dollar مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Fidelity Digital Dollar مقابل USD هو $ +0.0000065979269126 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00027909+0.03%
30 يوم$ 0--
60 يوم$ 0--
90 يوم$ +0.0000065979269126+0.00%

توقعات أسعار Fidelity Digital Dollar

Fidelity Digital Dollar (FIDD) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف FIDD في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرFidelity Digital Dollar (FIDD) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Fidelity Digital Dollar نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
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المصدر Fidelity Digital Dollar (FIDD)

الموقع الرسمي

الفئة :

Ethereum EcosystemStablecoinsUSD Stablecoin

نبذة عن Fidelity Digital Dollar

ما هو السعر الحالي لـ Fidelity Digital Dollar؟

يتم تداول Fidelity Digital Dollar (FIDD) بسعر $0.999695، مما يعكس حركة سعرية بنسبة 0.02% خلال الـ 24 ساعة الماضية. تتجمع هذه البيانات المباشرة من البورصات العالمية لتزويد المتداولين بتقييم دقيق للسوق في أي لحظة.

ما الدور الذي يلعبه Fidelity Digital Dollar في نظامه البيئي؟

باعتباره أصلًا أساسيًا ضمن شبكة -- وجزءًا من قطاع Stablecoins,USD Stablecoin,Ethereum Ecosystem، غالبًا ما يدعم FIDD وظائف أساسية مثل المدفوعات والتحكيم والتصويت على الحوكمة وحوافز السيولة. ويمكن لتصميمه أن يؤثر على كيفية عمل التطبيقات أو العقود الذكية عبر نظامه البيئي.

ما مدى نشاط تداول FIDD اليوم؟

خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجل FIDD حجم تداول بلغ $--. عادةً ما يشير الحجم المرتفع إلى اهتمام قوي من المستثمرين، وسيولة أكثر صحة، وتنفيذ أفضل للمتداولين الصغار والكبار على حد سواء.

ما هي المعروض المتداول من Fidelity Digital Dollar؟

يوجد اليوم 48940304.98 من الرموز المميزة في التداول، وهو ما يحدد الكمية المتاحة للتداول. يساعد المعروض المتداول المستثمرين على تقدير الندرة وديناميكيات التضخم والتوزيع المحتمل للرموز على المدى الطويل.

ما هي القيمة السوقية وترتيب FIDD؟

يحمل Fidelity Digital Dollar حاليًا الترتيب #430 في السوق، مع رأسمال سوقي يبلغ $48923131، مما يضعه ضمن الأصول المعترف بها في قطاعه ويساعد المستثمرين على قياس حجمه النسبي.

كيف كان أداء Fidelity Digital Dollar خلال الـ 24 ساعة الماضية؟

أظهر سعره حركة سعرية بنسبة 0.02% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يمكن أن تتأثر الحركة على المدى القصير بمعنويات التداول أو تحولات السيولة أو التطورات المتعلقة بشبكة --.

كيف يقارن Fidelity Digital Dollar بالأصول المشابهة في الفئة نفسها؟

في نطاق فئة Stablecoins,USD Stablecoin,Ethereum Ecosystem، يُظهر FIDD نشاطًا تنافسيًا مدعومًا بمستويات تداول قوية وسيولة عالية واستخداماته المستمرة في نظامه البيئي.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Fidelity Digital Dollar

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 04:35:14 (UTC+8)

تحديثات Fidelity Digital Dollar (FIDD) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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