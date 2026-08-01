سعر Fidelity Digital Dollar اليوم

السعر المباشر لمشروع Fidelity Digital Dollar (FIDD) اليوم هو $ 0.999695، مع تغير بنسبة 0.03% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FIDD الحالي إلى USD هو $ 0.999695 لكل FIDD.

يحتل Fidelity Digital Dollar حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 48,923,131، مع عرض متداول قدره 48.94M FIDD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FIDD بين $ 0.998874 (أدنى) و$ 1.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.011، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.994161.

على المدى القصير، تحرك FIDD بمقدار +0.01% خلال الساعة الماضية و+0.02% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 23.91M.

معلومات سوق Fidelity Digital Dollar (FIDD)

القيمة السوقية $ 48.92M$ 48.92M $ 48.92M الحجم (24 ساعة) $ 23.91M$ 23.91M $ 23.91M القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 48.92M$ 48.92M $ 48.92M إمداد دورة التداول 48.94M 48.94M 48.94M إجمالي العرض 48,940,304.98 48,940,304.98 48,940,304.98

القيمة السوقية الحالية لـ Fidelity Digital Dollar هي $ 48.92M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 23.91M. العرض المتداول لـ FIDD يبلغ 48.94M، مع إجمالي عرض 48940304.98. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 48.92M.