سعر FIDEL اليوم

السعر المباشر لمشروع FIDEL (FIDEL) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 12.23% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FIDEL الحالي إلى USD هو $ 0 لكل FIDEL.

يحتل FIDEL حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 27,696، مع عرض متداول قدره 945.28M FIDEL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FIDEL بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00100894، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك FIDEL بمقدار -0.09% خلال الساعة الماضية و-1.98% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق FIDEL (FIDEL)

القيمة السوقية $ 27.70K$ 27.70K $ 27.70K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 27.70K$ 27.70K $ 27.70K إمداد دورة التداول 945.28M 945.28M 945.28M إجمالي العرض 945,283,662.7035158 945,283,662.7035158 945,283,662.7035158

القيمة السوقية الحالية لـ FIDEL هي $ 27.70K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FIDEL يبلغ 945.28M، مع إجمالي عرض 945283662.7035158. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 27.70K.