سعر Ferma (FERMA)
سعر Ferma (FERMA) المباشر لليوم هو USD 0.097127. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.07M. يتم تحديث سعر FERMA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ferma الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.76K
- تغيير سعر Ferma خلال اليوم هو +4.22%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 11.00M
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خلال اليوم، كان سعر Ferma مقابل USD هو $ +0.00393461 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ferma مقابل USD هو $ -0.0161611557 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ferma مقابل USD هو $ -0.0297289526 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ferma مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00393461
|+4.22%
|30 يوم
|$ -0.0161611557
|-16.63%
|60 يوم
|$ -0.0297289526
|-30.60%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ferma: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.06%
+4.22%
-4.96%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
FERMA (https://fermasosedi.biz/) token is designed to use in the game on fermasosedi.biz (http://fermasosedi.biz/) to make deposits, withdrawals, buying advertisements and for use in some sections of the game.
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$0.097127
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RM0.4370715
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₺3.41789913
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¥15.19746169
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₽9.97979925
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₹8.24996738
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