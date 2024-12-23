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سعر Ferma (FERMA) المباشر لليوم هو USD 0.097127 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.07M . يتم تحديث سعر FERMA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ferma الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.76K - تغيير سعر Ferma خلال اليوم هو +4.22% - لديه عرض متداول بقيمة USD 11.00M

أداء سعر Ferma (FERMA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ferma مقابل USD هو $ +0.00393461 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ferma مقابل USD هو $ -0.0161611557 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ferma مقابل USD هو $ -0.0297289526 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ferma مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00393461 +4.22% 30 يوم $ -0.0161611557 -16.63% 60 يوم $ -0.0297289526 -30.60% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Ferma (FERMA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ferma: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.092162$ 0.092162 $ 0.092162 24 ساعة مرتفع $ 0.098033$ 0.098033 $ 0.098033 عالية طوال الوقت $ 0.450233$ 0.450233 $ 0.450233 تغير السعر (1 ساعة) -0.06% تغير السعر (1يوم) +4.22% تغير السعر (7 أيام) -4.96%

معلومات سوق Ferma (FERMA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: