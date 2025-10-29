معلومات سعر FEAR (FEAR) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00772465 $ 0.00772465 $ 0.00772465 24 ساعة منخفض $ 0.00864875 $ 0.00864875 $ 0.00864875 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00772465$ 0.00772465 $ 0.00772465 24 ساعة مرتفع $ 0.00864875$ 0.00864875 $ 0.00864875 عالية طوال الوقت $ 3.88$ 3.88 $ 3.88 أدنى سعر $ 0.00629862$ 0.00629862 $ 0.00629862 تغير السعر (1 ساعة) -0.20% تغير السعر (1يوم) -0.68% تغير السعر (7 أيام) +7.63% تغير السعر (7 أيام) +7.63%

سعر FEAR (FEAR) في الوقت الحقيقي هو $0.0079736. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول FEAR بين أدنى سعر $ 0.00772465 وأعلى سعر $ 0.00864875، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـFEAR على الإطلاق هو $ 3.88، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00629862.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير FEAR -0.20% على مدار الساعة الماضية، -0.68% على مدار 24 ساعة، و +7.63% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق FEAR (FEAR)

القيمة السوقية $ 215.61K$ 215.61K $ 215.61K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 333.16K$ 333.16K $ 333.16K إمداد دورة التداول 27.01M 27.01M 27.01M إجمالي العرض 41,739,201.62033058 41,739,201.62033058 41,739,201.62033058

القيمة السوقية الحالية لـ FEAR هي $ 215.61K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FEAR يبلغ 27.01M، مع إجمالي عرض 41739201.62033058. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 333.16K.