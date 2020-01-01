توكنوميكس FATCAT ($FATCAT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول FATCAT ($FATCAT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات FATCAT ($FATCAT) Fatcat is a political term originally describing a rich political donor, also called an angel or big-money man. This is inspired by A great man who change the narrative of cryptocurrency. A Fat Cat is a man of large means and slight political experience who, having reached middle age, and success in business, and finding no further thrill, sense or satisfaction in the mere piling up of more millions, develops a yearning for some sort of public honor, and is willing to pay for it. There are such men in all the States, and they are as welcome to the organization [i.e., the party] as the flowers in May. They relieve the pressure all along the line, lighten the load, make life brighter and better for the busy machine workers. The [political] machine has what the Fat Cat wants [i.e., public honor], and the Fat Cat has what the machine must have, to wit, money الموقع الرسمي: https://fatcat.social/ اشتر $FATCAT الآن!

توكنوميكس FATCAT ($FATCAT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار FATCAT ($FATCAT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.93M $ 1.93M $ 1.93M إجمالي العرض: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M العرض المتداول: $ 910.77M $ 910.77M $ 910.77M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 2.12M $ 2.12M $ 2.12M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00647153 $ 0.00647153 $ 0.00647153 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00212111 $ 0.00212111 $ 0.00212111 معرفة المزيد عن سعر FATCAT ($FATCAT)

توكنوميكس FATCAT ($FATCAT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس FATCAT ($FATCAT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن $FATCAT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن $FATCAT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس $FATCAT، استكشف السعر المباشر لتوكن $FATCAT!

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