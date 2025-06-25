سعر FACELESS (FACELESS)
سعر FACELESS (FACELESS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 167.26K. يتم تحديث سعر FACELESS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FACELESS الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر FACELESS خلال اليوم هو +42.71%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 935.97M
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خلال اليوم، كان سعر FACELESS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FACELESS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FACELESS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FACELESS مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+42.71%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر FACELESS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.01%
+42.71%
+19.53%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Faceless.so is an AI-powered platform designed to help creators build faceless content channels at scale. It allows users to automatically generate short-form videos from text sources like blogs, Reddit threads, or custom prompts. Users can enhance videos with auto-captions, face swaps, and more, then auto-post them to platforms like YouTube and TikTok. The $FACELESS token is integrated for seamless credit purchases, offering utility within the platform for content creation tasks. The goal is to simplify content creation without requiring users to appear on camera, making it accessible, fast, and scalable.
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