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سعر Eye Future by Virtuals (EYE) المباشر لليوم هو USD 0.00338602 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.40M . يتم تحديث سعر EYE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Eye Future by Virtuals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 369.70K - تغيير سعر Eye Future by Virtuals خلال اليوم هو -1.32% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Eye Future by Virtuals (EYE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Eye Future by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Eye Future by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Eye Future by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Eye Future by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.32% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Eye Future by Virtuals (EYE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Eye Future by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00283028$ 0.00283028 $ 0.00283028 24 ساعة مرتفع $ 0.0039588$ 0.0039588 $ 0.0039588 عالية طوال الوقت $ 0.00523552$ 0.00523552 $ 0.00523552 تغير السعر (1 ساعة) -2.59% تغير السعر (1يوم) -1.32% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Eye Future by Virtuals (EYE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: