سعر EXOD اليوم

السعر المباشر لمشروع EXOD (EXOD) اليوم هو $ 7.71، مع تغير بنسبة 0.03% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل EXOD الحالي إلى USD هو $ 7.71 لكل EXOD.

يحتل EXOD حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 80,568,905، مع عرض متداول قدره 10.45M EXOD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول EXOD بين $ 7.71 (أدنى) و$ 7.72 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 13.09، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 4.93.

على المدى القصير، تحرك EXOD بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و+53.20% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 0.00.

معلومات سوق EXOD (EXOD)

القيمة السوقية $ 80.57M$ 80.57M $ 80.57M الحجم (24 ساعة) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 80.57M$ 80.57M $ 80.57M إمداد دورة التداول 10.45M 10.45M 10.45M إجمالي العرض 10,446,000.0 10,446,000.0 10,446,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ EXOD هي $ 80.57M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0.00. العرض المتداول لـ EXOD يبلغ 10.45M، مع إجمالي عرض 10446000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 80.57M.