سعر Exit Liquidity المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي RETAIL إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر RETAIL بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن RETAIL

معلومات سعر RETAIL

الموقع الرسمي لـ RETAIL

اقتصاد توكن RETAIL

توقعات سعر RETAIL

سعر Exit Liquidity (RETAIL)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 RETAIL إلى USD:

$0.00072887
-8.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Exit Liquidity (RETAIL) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:09:00 (UTC+8)

معلومات سعر Exit Liquidity (RETAIL) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0

$ 0

$ 0.00168409
$ 0.00168409

$ 0

-1.62%

-8.02%

-27.95%

-27.95%

سعر Exit Liquidity (RETAIL) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول RETAIL بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـRETAIL على الإطلاق هو $ 0.00168409، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير RETAIL -1.62% على مدار الساعة الماضية، -8.02% على مدار 24 ساعة، و -27.95% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Exit Liquidity (RETAIL)

$ 738.46K
$ 738.46K

--
--

$ 738.46K
$ 738.46K

999.99M
999.99M

999,992,863.526202
999,992,863.526202

القيمة السوقية الحالية لـ Exit Liquidity هي $ 738.46K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ RETAIL يبلغ 999.99M، مع إجمالي عرض 999992863.526202. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 738.46K.

سجل سعر Exit Liquidity (RETAIL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Exit Liquidity مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Exit Liquidity مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Exit Liquidity مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Exit Liquidity مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-8.02%
30 يوم$ 0-4.33%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو Exit Liquidity ( RETAIL )

Hey, what's up, nerds? Retail is here. Not a person, not a coin—just pure, unfiltered market chaos. We are the ones sending dog coins to a billion-dollar market cap at 3 AM. We are the reason your favorite influencer pretends to know TA. We don't follow smart money—we are the money (until we aren't).

Fundamentals? Overrated. Market cap? Whatever. The only thing that matters is conviction, copium, and a chart pattern that vaguely resembles a spaceship. If you're still here, you get it. Retail always wins. (Until we don't, but that's someone else's fault.)

This ain’t just a movement—it's a straight-up REVOLUTION. While the rest are busy overthinking, we’re snatching up green candles like it’s a free buffet. Brains are so big, they’re practically leaking (don’t mind the drool, it's part of the vibe).

The goal? Dragging retail plebs to the promised land—if they can keep up. Not everyone’s got the diamond hands and smooth brain to survive this madness, but who cares? The ride’s easy if you’re down to follow and just let the chaos take over.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Exit Liquidity (RETAIL)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Exit Liquidity (USD)

كم ستكون قيمة Exit Liquidity (RETAIL) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Exit Liquidity (RETAIL) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Exit Liquidity.

تحقق الآن من توقعات سعر Exit Liquidity!

عملة RETAIL إلى العملات المحلية

توكنوميكس Exit Liquidity (RETAIL)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Exit Liquidity (RETAIL) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس RETAIL والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Exit Liquidity (RETAIL)

كم يساوي Exit Liquidity (RETAIL) اليوم؟
سعر RETAIL المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر RETAIL إلى USD الحالي؟
سعر RETAIL إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Exit Liquidity ؟
القيمة السوقية لعملة RETAIL هي $ 738.46K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن RETAIL؟
العرض المتداول لتوكن RETAIL هو 999.99M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ RETAIL؟
حقق RETAIL سعرًا قياسيًا قدره 0.00168409 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ RETAIL؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 RETAIL.
ما هو حجم تداول RETAIL؟
حجم تداول RETAIL المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع RETAIL هذا العام؟
قد يرتفع RETAIL هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر RETAIL لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:09:00 (UTC+8)

إخلاء المسؤولية

