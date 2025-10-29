معلومات سعر Exit Liquidity (RETAIL) في (USD)

سعر Exit Liquidity (RETAIL) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول RETAIL بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـRETAIL على الإطلاق هو $ 0.00168409، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير RETAIL -1.62% على مدار الساعة الماضية، -8.02% على مدار 24 ساعة، و -27.95% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

القيمة السوقية الحالية لـ Exit Liquidity هي $ 738.46K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ RETAIL يبلغ 999.99M، مع إجمالي عرض 999992863.526202. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 738.46K.